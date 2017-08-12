MLB》洋基沙胖再列傷兵：很怕生涯就此告終

沙胖本季第二度進傷兵名單，感到自責、失望且害怕。(美聯社資料照)

洋基近期打擊不佳，如今連先發投手輪值都出狀況，實在有些時運不佳！美媒今(12日)報導，先前比賽中傷退的「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)因右膝不適，進到10天傷兵名單，他本季已第二度列傷兵，狀況恐怕會讓洋基相當擔心，他也坦言，一度擔心職業生涯就此結束。

沙胖於美國時間6月13日對戰天使時，投到一半左大腿不適傷退，隨後確診為肌腱拉傷，進到傷兵名單，直到7月4日才歸隊。他傷前一度斬獲5連勝，狀況正好，復出後投5場，拿下2勝2敗戰績，未料，他前役對藍鳥只投3局失4分退場，如今因右膝發炎高掛免戰牌。

「膝蓋在這時又出狀況，我對自己感到失望。」沙胖已經37歲，近年大小傷也不少，此次今年第二度進傷兵名單，他自責讓球隊失望，他心情更是低落到腦海不斷閃過生涯可能結束的想法。其實沙胖重達300磅(約136公斤)，投球時膝蓋負擔大，為避免受傷，自今年1月起一直有固定注射藥物紓解僵硬。

然而明星周時，沙胖和他的醫療團隊都認為他膝蓋沒事，未給他注射藥物，如今付出代價，「這讓人感到失望，我相當沮喪，我感覺今年會有很好的一季，能幫助球隊贏球。」沙胖列傷兵名單後，透過注射藥物助膝蓋復原，他希望能只錯過1場先發，洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)則未講明時間。

吉總表示，沙胖近兩年因傷所困，並不急著要他回來，而要他身體完全沒問題再復出；沙胖預計周日於牛棚練投，若過程中沒任何不適感，或許很快就能重返輪值。洋基輪值少了沙胖後，把菜鳥J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)再叫上大聯盟。

(中時電子報)