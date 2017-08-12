為何要替「人渣」辯護？ 集滿台灣3大隨機殺人案 透視律師黃致豪

先別急著罵黃致豪…為什麼台灣三大無差別殺人案 律師都是他？背後其實有他的理由。（圖／梁惠明攝）

鄭捷、王景玉、龔重安，這3個名字對台灣民眾來說，代表著集體創傷與恐懼，掀起受害者與死刑／加害人與廢死兩大陣營的論戰，尖銳對戰似乎永無止境。在非黑即白的民意洪流中，有個名字重複出現在這些案件中，挺在最前方，承擔了許多原本與他毫無關係的責難與壓力，甚至遭到人身威脅與網路霸凌。很多人想問這位「收集」了台灣近年3大無差別殺人重案的黃致豪律師：你為什麼要替這些「人渣」辯護？你的良心何在？

我的成長過程跟一般人不太一樣，我一直是個loser(失敗者)，來自一個失能破碎的家庭，我一直都是憤怒的，但這些憤怒支持著我成為現在的我，讓我變成律師。我身為兩個小孩的父親，我承辦鄭捷的案件，這些事情給我最深的啟示是：僅僅只是願意傾聽，可能就會免除一場災難－－鄭捷辯護律師黃致豪感言。

與其說黃致豪是位爭議律師，不如說他就像是「怪物惡魔」與「人類百姓」間的通譯。黃致豪說，「每個人出生的時候都是可愛的，沒有人一出生就帶著刀槍，為什麼有的人就做出驚天動地駭人的事？在哪個時間點，哪個環節出了錯？如果我們可以對這些人多一些瞭解，如果20個人想去殺人，經由多一些瞭解去設法預防，讓其中10個人打消殺人的念頭，就多了一半的機會防止悲劇再發生。」

在與黃律師對話的過程中，「傾聽」與「不下評判 (no judgement)」的中心思想貫穿其中，他清楚明白，收集了台灣近年3大驚天動地無差別殺人案，外界對他有多少的輕蔑與謾罵，不過他仍舊想說，「鄭捷，其實就是個無比寂寞的孩子」。

聽到這句話，不少人會立刻反擊：寂寞就可以殺人嗎？受害者何其無辜？已經是成年人了，寂寞難道還要怪別人？…這些問號，黃致豪都清楚，也完全認同，只是他更想了解的問題是，到底是怎麼樣的觸因，啟動了犯罪付諸行動的開關？「也就是，一個人是怎麼變成這樣的？」追尋這個答案的迫切與渴望，就是黃致豪即使背負與這些「殺人魔」畫上連結號的壓力也無悔的真正原因，「我身為人父，想確保自己不會在教養上走入相類的死胡同，以至於無意間影響了下一代卻不自知。」

黃致豪在為鄭捷辯護期間，曾不帶評斷地將受害人的身家背景，說給鄭捷聽，將鄭捷殺紅眼時看不見的「人」一一賦與真實生命。鄭捷對他說，「如果我早一點認識你們，也許我就不會這樣做」。黃致豪略顯激動的說，「就只是真心傾聽，它的力量可能大到無法想像，只是這些都已經是事後追悔，有多少還來不及拉回、快要變形的靈魂，他們藏在哪裡？誰也不知道。」

●台灣恐有至少50萬失能家庭 卻完全看不出來

在接下台灣3大隨機殺人重案後，黃致豪對台灣的現況感到憂心。「很多人不能想像，有些中產階級、雙親都忙、其實對孩子要求不高，只要乖乖不惹事、供吃供住、也絕少言語凌辱毆打或性虐待的情況的家庭，卻可能是『失能家庭』」。

黃致豪想說的是，家長們不要以為自家的孩子，都很聽話、沒有大問題、「都不用我操心」，就可以對孩子「放心」。黃致豪呼籲，「家長真的把孩子當成是獨立的個體嗎？還是只是自以為愛他，實際上只是附屬品？」他語帶悲觀的說，「像這樣的『失能家庭』，在台灣沒有1百萬也有50萬個，更糟糕的是，大多數的家庭成員對此毫無感覺，完全不了解家庭原有的支持、避風港與互動的功能已經喪失，這才是最可怕的事。」

●透明的孩子 求援無人知！疏離讓他們走向絕路

「當孩子因為與家長、學校或是外在環境的人們溝通無效，漸漸「習得無助」（Learned Helplessness）後，不斷地因為主體性不受尊重而受到挫折，便會自認對一切都無能為力，喪失信心，陷入無助的心理狀態，但孩子顯示在外的表現，反而是『很聽話，沒有意見』。」黃致豪神色凝重的說：「爸媽真的聽見，這個沒意見的孩子，其實正在大聲呼喊:『我在這裡，救救我！』的聲音嗎？」當學校和社會環境也無能扮演平衡角色時，悲劇往往又要開始醞釀。

這位被外界視為毫無良心的律師，其實是這麼迫切、想要拉回所有正走向透明化到自我放棄而犯案的隱形殺手們，正拚命想撲滅他們在剎那間突然爆發的引燃火線。是的，與其說他是位律師，不如說他是和你我一樣期待孩子能夠平安快樂長大的平凡家長，而已。

(中時電子報)