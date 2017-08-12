中印邊境爭端未解 東南亞2國也鬧「越界」對立？
據路透社（Reuters）報導，就在亞洲高度關注大陸與印度的邊境爭議時，在東南亞地區，柬埔寨和寮國也掀起邊界和部隊「越界」的衝突，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）在一場典禮中表示，寮國於4月份派遣多名部隊越界，侵入柬國領土至今未退，他指出，柬埔寨不可能無限期地姑息下去。若寮國於本月17日前仍不願自動撤回，洪森表示，他已下令調動部隊前往邊界，不排除發動武裝攻擊來進行驅離。
柬埔寨的東北部與寮國接壤，西部與泰國相鄰，擁有相對長距離的邊界線，並因為複雜的歷史變遷因素和地理環境，讓柬埔寨和周邊國家多有領土爭端。一名不願具名的寮國駐金邊大使館人員指出，至今兩國的邊界劃定談判條約，始終未曾定案，柬寮兩國的邊境仍屬於未定界的狀態，他反過來指控柬埔寨一再地以修路建設為由，大幅擴張在爭議地區的力量。而對於邊境的爭端，柬埔寨智庫倒是很「樂觀」，認為大陸為了一帶一路往南發展，勢必會介入並進行調解。
現年65歲的洪森，出生於柬埔寨中南部湄公河區域，父母有華人血統，18歲放棄學業，加入紅色高棉（Khmer Kraham）的游擊隊，在多次戰鬥中逐步晉升為團長，但卻也在戰爭中因傷失去左眼。1977年由於對紅色高棉和波布（Pol Pot）等人的殘酷高壓統治感到失望，投奔越南的反波力量，並在2年後隨軍打回柬埔寨奪回政權。1991年贏回西哈努克親王（Norodom Sihanouk）夫婦，隔年被禁升為五星上將，並從1993年開始執政，一路掌握大權至今。
(中時電子報)
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