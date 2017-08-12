蔡總統稱核四不是選項 游梓翔：缺電變選項？

工商協進會林伯豐理事長等人11日與蔡總統會面，會後稱總統立場是「電若不夠，核電是選項之一」，府方公布致詞稿澄清，否認核電是選項，世新大學教授游梓翔12日在臉書上發文稱，如果蔡政府真有辦法，能夠不「選擇」核電卻不缺電，同時不讓碳排放失控，誰會反對？「請不要把視核電為「一個選項」或「最後選項」的人都當成敵人來對付好嗎？」

由於蔡總統稱，「核四不是選項，現在不是，未來也不是」，游梓翔表示，蔡總統把核電，以及提到核電的企業和人民冠以「擁核」之名，當成敵人，但多數企業和人民並不是「擁核」，大家只是怕缺電，為了不缺電，不排除任何可行選項。

游梓翔以美、日例，核電至今仍占美國總發電量的五分之一，日本福島核災後一度停止核電，但川內核電廠、高濱核電廠多個機組已陸續重啟運轉，美日不只把核電當成一個「選項」，核電是他們發電的一個「選擇」。

游梓翔稱，若蔡政府若真有辦法，能夠不「選擇」核電卻不缺電，同時不讓碳排放失控，誰會反對？但請不要把視核電為「一個選項」或「最後選項」的人都當成敵人來對付好嗎？

他認為，如果只會喊「非核家園」，但「電從哪裡來不知道」；堅持核電不是選項，但「停電」、「關空調」、「供電亮紅燈」、「缺電家園」都變成選項。企業和人民能如何？很多人只好把「出走」當選項。而沒法或不願「出走」的，就只能讓空有口號卻沒有辦法的領導人和政府，不再是台灣的選項。

(旺報)