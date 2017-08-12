NBA》厄文想去快艇 明年跟詹皇洛城對決
就跟「甜瓜」安森尼一樣，厄文的未來動向快變「肥皂劇」了！先前傳出有意跳槽尼克或塞爾提克的厄文，12日遭爆其實最想前往的球隊是快艇，如此一來，他將有機會明年跟可能跳槽湖人的「小皇帝」詹姆斯進行洛杉磯內戰。
爆出厄文想去快艇的是資深NBA記者維克塞，他表示，厄文很愛洛杉磯，今年夏天大部分時間都待那裡練球，「可是快艇具有招募厄文的本錢嗎？我不知道，但他們擁有韋斯特，畢竟韋斯特過去做成一些不太可能的交易。」
隨著快艇總教練瑞弗斯不再兼任總裁席位，目前擔任快艇顧問的韋斯特，被認為真正掌握快艇實權的角色，他曾在1996年，先從魔術交易來歐尼爾，又在選秀會上，用狄瓦茲換到第13順位選來布萊恩，成功打造後來的湖人王朝。
其實快艇從厄文傳出主動要求離開騎士後，爭搶厄文的動作就很積極，先前傳出用貝弗利與狄安卓喬丹交換厄文，卻因騎士沒有信心可跟兩人續約，交易才以告吹收場，如今隨著韋斯特掌握交易大權，或許快艇可以拿出更好籌碼。
假如厄文真的跳槽快艇，詹姆斯也在明年夏天前往湖人效力，這樣一來，這對曾在去年封王的「冤家」，就有機會在場上一分高下，也讓洛城內戰戲碼增添更多話題性，前提是厄文真的可以離開騎士嗎？
(中時電子報)
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