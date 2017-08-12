「孩子」器官衰竭徹夜照顧 陳文茜： 願代你們受苦
資深媒體人陳文茜，長期關注動保議題，養狗超過20年可稱是資深「狗媽」，更曾立遺囑要留百萬給狗兒子，不過目前兩隻狗兒子都面臨器官衰竭，讓她得頂著疲憊身軀徹夜照顧，對此她不喊累還表示願替牠們受苦，讓網友感到鼻酸。
陳文茜臉書透露毛兩個毛小孩病況，「南禪寺」罹患溶血症、腎臟衰竭，「成吉思汗」則是心臟初期衰竭，不捨兩個毛小孩獨自對抗病痛，陳文茜自曝每天凌晨兩點，總會貼心餵牠們喝水，並帶著她們在院子小便，這麼做才能熬到早上七點管家上班再上廁所，免於腎臟或疼痛，被友人問及犧牲睡眠時間，徹夜照顧毛小孩難道不累? 陳文茜表示都是一手從嬰兒時期帶大，不久後總會面臨生離死別，現在能多照顧一天，就是她眼中所謂的「幸福」。
不捨毛小孩深受病痛折磨，她表示如果能讓牠們平安快樂，願意代替牠們受苦也在所不惜，「為母則強」的心情讓網友欽佩不已，也希望陳文茜能享受這幸福時刻。
(中時電子報)
關鍵字：陳文茜
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