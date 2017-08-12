蔡英文曾稱民意傾向停建核四不需公投 現遭圍剿

總統蔡英文。（本報系資料照，鄭任南攝）

昨有網友貼出2013年前民進黨主席蔡英文受訪談核四議題的影片，片中說到「民意很清楚，就是希望馬上停建，不需要進入公投」，遭網友怒批「四年前的民意跟現在的民意差很多好嗎」、「強姦民意，能這樣亂搞嗎？」、「超黑箱」。

2013年蔡英文面對核四議題表示，「我們還是很遺憾，執政者執意要做核四公投，因為現在的民意很清楚，就是希望馬上停建，不需要進入公投，會讓很多時間流失，我們要一起來面對非核家園的挑戰，這是一個長期計畫，也應該要早一點開始。」

現遭網友痛批「拿著民意當令箭，重點是那裡的民意？」、「明擺著不敢面對民意」、「那有啥是需要公投的」、「你確定民意真的是廢核嗎」、「民意=民進黨意 懂了嗎愚民們」、「蔡則天：黨意通民意，你民我意」、「民意傾向統一，不需公投」。

但2014年蔡英文面對核四議題曾說，「現在社會大多數人，都覺得應該要把核四停建下來，國家的執政者，也應該要反映國家民意，要擔起責任。如果不肯擔起責任，那我們也要要求他把這個選擇權、決定權交給人民，所以公投就是必然要走的路。」

另外，新黨發言人王炳忠日前表示，台電報告指出，核四停建產生高達2838億元負債，當中不包括電力不足所衍生的相關虧損，蔡政府卻至今未說明如何解決爛帳，人民有必要藉由公投，依法要求政府別再拿全民開刀，將他們當作提款機。

(中時電子報)