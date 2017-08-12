遭控涉及教唆殺人 馬英九笑呵呵：真的喔？

遭控涉及教唆殺人，前總統馬英九笑呵呵說真的喔？（本報系資料照)

男子翁炳堯因民國96年蔡正元服務處槍擊案遭判刑，翁假釋出獄後，10日前往台北地檢署聲稱要「自首」涉偽證，並告發前總統馬英九涉教唆殺人。事隔兩日，馬英九首度親自回應，對於翁的指控，馬笑稱「真的喔？」、「說我教唆殺人？呵呵呵」。

馬英九上午（12日）出席財團法人肝病防治學術基金會23周年慶活動，會前媒體詢及，翁炳堯指控他涉及教唆殺人，馬保持微笑，反問媒體「真的喔」？接著在工作人員的引導下，直接走向會場。

有趣的是，馬英九在走路過程中，還拍拍引導人員的肩，笑稱「說我教唆殺人？呵呵呵」。針對翁炳堯告發馬英九涉及教唆殺人，參與蔡正元服務處遭人開槍一事，馬辦日前嚴正駁斥，「毫無證據、胡亂指控」。

(中時)