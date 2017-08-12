注意！40歲是男人生命危險線
為什麼「英年早逝」會鎖定在四十歲男人身上？原因是，男性40歲以後，體內的雄性激素水平下降，生理機能下滑，種種疾病順勢滋生，生命殺手也會乘虛而入！
大陸南京中醫藥大學男科學研究所所長金保方教授提醒，四十歲是男人生命危險線。主因為雄性激素分泌減退，雄激素主要成分為睾丸酮。除生殖、泌尿外，在皮膚、骨骼、肌肉、造血、心血管及神經體係等，均有雄激素受體。也就是說，它不僅會促進生殖器官的發育，還影響著全身多個系統、器官。因此，如果雄激素缺乏，會引發全身諸多症狀。當它的水平「走下坡路」後，會帶來健康的連鎖危機。
門診中，亦發現越來越多的年輕人雄激素缺乏。正常雄激素水平是9-40，而很多大學生的雄激素水平是9-10，已經處於缺乏的邊緣。而人到中年的精英骨幹們，加班熬夜是常事。更有免不了的交際應酬，菸酒無度。因此，現在人到四十，雄激素下降的水平往往比正常情況厲害，甚至讓一些人走向了「英雄末路」。
金保方教授指出，年過40身體需要大修，但補腎壯陽藥只能作用於內分泌系統，與雄激素的分泌增加不是一個概念。若進補不當，很可能會干擾正常的內分泌功能。
過多進補，還可造成衝動易怒、甲狀腺功能亢進，脫髮等。危險的是，可引起急性心梗和中風，這是因為睾酮可調節血小板和血管TXA2受體的表達。濫用雄激素可明顯增加血小板的聚集反應，從而引起血栓性疾病。
因此，外源性雄激素的補充，必須在專業醫師的指導下使用，並需定期臨床觀察。
男人最好的健身方法是「鍛煉肌肉」，人的肌肉的最大特點是「用則生，不用則退」。而肌肉是保證男性荷爾蒙的首要基礎；再就是調整自己的生活方式，不要加班熬夜，及戒煙戒酒，注重身體保養。
(中時電子報)
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