MLB》史坦頓炸第40轟 這回終助馬林魚贏球

史坦頓炸裂本季第40轟，這回總算助馬林魚贏球。(美聯社資料照)

馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)挑戰全壘打賽連霸失利，看來是把所有力量用在季賽了！近況超火燙的他，今(12日)對戰洛磯再度開轟，用這本季第40發全壘打，帶起馬林魚反撲氣勢，後來居上以6比3逆轉贏球，這回史坦頓的全壘打總算不是空響了！

史坦頓打擊手感火燙，近7場5場開轟，但球隊戰績卻是糟糕的1勝4敗。此役馬林魚面對強敵洛磯，6下還以2分落後，這時史坦頓一棒把球扛上左外野觀眾席上，全場為之振奮。史坦頓本季第40轟出爐，距薛菲爾德(Gary Sheffield)1996年所創隊史單季最多42轟紀錄，只有2轟之差。

但史坦頓近期開轟，很少替馬林魚帶來勝果，不過這場比賽狀況不同。馬林魚在他開轟後，追起反攻號角，先扳平比數後，8下再趁洛磯換投之際，靠狄崔(Derek Dietrich)和3號捕手泰利斯(Tomas Telis)2支適時安打，突破僵局取得3分領先。

最後洛磯9上雖有安打出現，但馬林魚仍技高一籌，成功在自家主場守住勝果，這也是他們轉賣給吉特(Derek Jeter)團隊後的首勝。史坦頓包括全壘打在內，此役4打數敲2安，如今打112場就敲40轟，近8戰6場開轟，若照這個進度來看，破隊史甚至創下單季50轟紀錄，應是十拿九穩。

(中時電子報)