印度見洞朗僵局無解 再增鄰近駐軍、拉高警戒
印度軍隊在考量洞朗僵局的情況後，今又再度增加鄰近錫金邦(Sikkim)和阿魯納恰爾邦(Arunacha Pradesh)的軍力，雖然印度不認為會發生衝突，但已經為了小心起見已經拉高警戒。
路透社(Reuters)的消息來源在聽取增兵簡報後表示，印度軍隊已經加強與中國接壤的東部邊界附近的戰備力，因為目前中國和印度都沒有化解洞朗僵局的跡象。目前兩方在洞朗各約有300名士兵、在彼此相距30多公尺的距離僵持著。
但新德里和錫金的消息來源指出，印度軍隊已經拉高了警戒。一周前印度軍隊指示所有在東部邊境區域的士兵進入「不戰不和」模式，在這情況下印度士兵會採取備戰位置。
以往印度軍隊每年都會在9月和10月進入備戰警戒，但今年因為和中國發生緊張情勢，因此已經轉移到印度東部邊境舉行，位置就靠近洞朗僵局的上方。消息來源表示，這個舉動純粹是為了小心起見、並強調沒有額外增加兵力，當地已經防禦的相當完備。
(中時電子報)
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