廣州游泳池合格率達93％ 捍衛市民健康
炎炎夏日，許多民眾常至游泳池消暑，為維護市民的健康，今年廣州市游泳場池衛生監督監測工作，分兩批次進行；並對全市有發證的游泳池做衛生監督和水質檢測。而市、區衛生監督所、疾控中心人員已對全市游泳場所水質進行二次衛生監督監測，總體合格率達93.41%。
本次受檢的游泳池共有273間、採樣4636份，檢測項目包括pH值、渾濁度、游泳水遊離性餘氮、浸腳池水餘氮、大腸菌群、尿素、細菌總數共7項。檢測報告指出，此次有255間合格、不合格18間（住宅小區游泳池10間、專業游泳場館6間、酒店配套游泳池2間），總體合格率93.41％。
對於不合格的18間游泳場池，市、區衛生計生委（局）已責令立即整改，並依法對其實施行政處罰，期望能藉此捍衛民眾權益，保障市民在游泳池的健康、安全。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。