廣州游泳池合格率達93％　捍衛市民健康

炎炎夏日，許多民眾常至游泳池消暑，為維護市民的健康，今年廣州市游泳場池衛生監督監測工作，分兩批次進行；並對全市有發證的游泳池做衛生監督和水質檢測。而市、區衛生監督所、疾控中心人員已對全市游泳場所水質進行二次衛生監督監測，總體合格率達93.41%。

本次受檢的游泳池共有273間、採樣4636份，檢測項目包括pH值、渾濁度、游泳水遊離性餘氮、浸腳池水餘氮、大腸菌群、尿素、細菌總數共7項。檢測報告指出，此次有255間合格、不合格18間（住宅小區游泳池10間、專業游泳場館6間、酒店配套游泳池2間），總體合格率93.41％。

對於不合格的18間游泳場池，市、區衛生計生委（局）已責令立即整改，並依法對其實施行政處罰，期望能藉此捍衛民眾權益，保障市民在游泳池的健康、安全。

(旺報)