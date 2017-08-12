將成海豹綠扁帽後盾 洛馬再獲美軍240億大合約
據路透社（Reuters）報導，美國總統川普（Donald Trump）的強硬作風，讓亞太局勢再次陷入緊張和爆發衝突的邊緣，但相對地，卻讓美國一批國防武器大廠「受益良多」。其中以生產F-35戰機（F-35 Lightning II）聞名的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，繼日前股價創下新高紀錄後，如今又傳出拿下軍方大合約的消息。美國五角大廈（Pentagon）宣布，將在明年9月份，與洛馬公司再次延長軍隊後勤補給合約，此合約為期十年、總金額上看80億美元（約240億台幣），主要內容是支援美軍多支特種部隊的後勤和維修任務，包含著名的海豹部隊（Navy SEALs）、「綠扁帽」陸軍特種部隊（Green Berets）和陸軍遊騎兵（Rangers）等。
事實上，雖被多方詬病售價過高，但從近一年來F-35戰機的訂單與銷售量來看，其潛在市場仍相當龐大，而且對洛馬公司來說，目前已取得的訂單額度，已足夠他們維持數年的獲利和銷售成績。而雷神則因協助設置薩德系統（THAAD），以及多款如愛國者飛彈的產品，也持續在國際武器市場上大有斬獲；諾格則有新一代無人機的噱頭，加上美國海軍仍持續擴大航母和艦艇的建造，也使相對低調的他們，也成為眾多投資人看好的標的。
對比於其他廠商，被譽為全球第一大國防武器商的洛克希德馬丁，昨日的股價持續上漲，盤中最高來到306美元（約9,261台幣），相較於去年同期，大幅成長近2成。此外，從去年川普當選至今，美股中的國防類指數型證券投資信託基金（ETF）大漲29%，相較於同期的S&P 500指數平均漲幅為16%，都讓投資人更願意砸錢進場。而有分析師指出，手中握有F-35、F-16（F-16 Fighting Falcon）和C-130大力神（C-130 Hercules）等軍用機，以及多款飛彈技術的洛克希德馬丁，將會成為川普執政期間最受惠的廠商。
(中時電子報)
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