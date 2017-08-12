風光不再 陸出現首家「跑路」共享單車

南京共享單車業者町町單車，在連續數月被消費者指控「押金難退」後，據日前當地媒體報導，該公司辦公地點早已人去樓空，疑似成為大陸首家「跑路」的共享單車業者。

町町單車是南京鐵拜網絡科技有限公司的產品，去年12月開始在南京市投放運營。根據該公司官方資訊，町町單車初期投放數為5000輛單車，並計畫到2017上半年增加為8萬輛。

但據《北京青年報》報導，雖該公司經營僅約八個多月，但跑路結果早有預兆，因為町町單車從今年3月開始，就不斷有消費者投訴，申請退回押金後款項遲遲無法到賬。且雖町町單車曾在6月上線新客服系統後，承諾將即時退款，但到7月仍有大量客戶投訴狀況仍未改善，而當時町町單車客服經理胡志強僅解釋說，「客服跟不上」。報導稱，町町單車押金為199元人民幣。

而到今年8月4日，當地媒體報導，町町單車辦公地點已經大門緊鎖。透過玻璃可以看到，辦公室裡的前台，辦公桌等所有用品都已經被搬空。園區內一名清潔人員透露，「這家公司是前天夜裡被一夜搬空的」。

江蘇李安祥律師事務所律師萬樾莉直言，若該公司將收到的押金大部分用於個人揮霍或攜款潛逃，那麼就可能涉嫌詐騙，同時該企業若未依約定歸還押金，消費者也可以根據合約起訴。

對此陸媒詢問該區市場監管局後，南京市棲霞區市場監督管理局馬群分局回應，該公司搬離後，現已不在註冊地實際經營，我分局已將該公司列入企業經營異常名錄，因無法與該公司取得聯繫，我分局現終止調解，建議消費者去公安機關報案處理。

據了解，該公司創始人為一名大陸1990年後出生的青年丁偉，亦為公司前法定代表人，註冊資本為1000萬元人民幣，但今年4月，公司法定代表人突然變更為丁金玉。目前在大陸工商系統中，該公司已被列為「經營異常名錄」。

(旺報)