NBA》前NFL球星爆料 喬丹後悔穿其它球衣打球
在「飛人」喬丹輝煌生涯當中，仍有讓他後悔不已的事情！曾獲NFL超級盃MVP的前巴爾的摩烏鴉線衛雷路易斯，竟在電視節目上直接爆料，喬丹曾當面告訴過他，生涯最後悔的事情就是穿上除了公牛以外球隊的球衣。
「我可以對天發誓這是真的，」雷路易斯表示，「我也不會忘記，喬丹曾經當面告訴過我，唯一讓他後悔的事情，就是穿上其它球隊的球衣。」儘管雷路易斯並未說明清楚，但在喬丹的職業生涯中，卻只穿過兩件其它球隊球衣。
喬丹穿過的兩件其它球隊球衣，分別是他在1993年首次宣告退役，前往MLB芝加哥白襪小聯盟球隊打球時穿的白襪球衣，以及2001年在他第2次退休後再次復出，替巫師隊打了兩個球季才告真正退休時的巫師球衣。
儘管喬丹到底是後悔穿上白襪球衣？還是巫師球衣？甚至兩件球衣都算？這個答案恐怕沒法解答，只是雷路易斯的突然爆料，難免讓人回想起喬丹當年打棒球，以及復出替巫師打球時的身影，卻無損喬丹在球迷心中的崇高地位。
(中時電子報)
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