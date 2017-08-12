台中之光！LILEE Systems成美國鐵道安控市場龍頭

台中市長林佳龍（左）與LILEE Systems執行長李佳儒簽定合作備忘錄，合作發展台中市智慧城市與智慧運輸。（盧金足攝）

LILEE Systems提供工業互聯網與智慧交通技術，是美國鐵道安控市場的龍頭。（盧金足攝）

台中市長林佳龍12日率團參訪美國矽谷LILEE Systems並簽署合作備忘錄，合作發展台中市智慧城市與智慧運輸，LILEE Systems執行長李佳儒是道地「台中囝仔」，目前已是美國鐵道安控市場的龍頭，市長對林佳龍遠道來加油打氣，令他感動又興奮，林佳龍希望倚重他的經驗和專長，促使水湳達智能化示範區域，打造智慧城市大台中。

林佳龍今天率團參訪LILEE Systems，該公司提供工業互聯網與智慧交通技術，透過結合軟硬體，除可確保火車上乘客享有不間斷通訊外，亦透過監測系統追蹤火車行進狀況，具體實現火車控制和安全，全美國69％的鐵道使用該公司研發系統，是美國鐵道安控市場的龍頭，市長林佳龍特別與該公司簽定合作備忘錄，合作發展台中市智慧城市與智慧運輸。

林佳龍表示，台中已成為全國第二大都市，隨著人口成長，相關衍生社會問題如交通壅塞、水汙染、空氣汙染、醫療、教育、就業等議題，應以資通訊科技結合創新服務推動城市變革。

台中市政府由點到面逐步推動智慧城市應用，包括智慧製造、交通、能源、建築、警政與居家服務等諸多面向，自2015年起即積極推動智慧城市，從智慧交通切入並規畫將「水湳智慧城」擘畫為智慧城市示範區，除由政策、公共建設建構智慧城市環境外，也積極透過國外成功企業合作經驗共同推動。

林佳龍與LILEE Systems簽署合作備忘錄，雙方以永續經營商業模式為主軸，先完成小規模智慧城市藍圖設計與建構，在2018年花博期間，雙方合作運用已建構藍圖，協助市府即時掌握路況與公車運行並結合警消合作處理應急狀況，長期透過雲端協同合作及人工智慧運用將水湳智慧城引入智慧城市的元素，促使水湳達智能化示範區域，打造智慧城市大台中。

(中時)