臻品藝術中心台日藝術家聯展今日登場

4位藝術家今年在臻品藝術中心董事長張麗莉（中）的牽線下，再度攜手舉辦聯展。（圖／曾麗芳）

臻品藝術中心董事長張麗莉（右二）再度邀請到台灣、日本4位藝術家張麗真、池上夏生、林怡芬、Janny Huang Yokota攜手舉辦聯展。（圖／曾麗芳）

來自日本的池上夏生，主要運用墨、鉛筆、色鉛筆或拓印等素材，畫面的風景總有種渾沌、滯流的氣氳存在，進而呈現一種無我空靈的境界。（圖／曾麗芳）

林怡芬最新創作「妹妹醬」系列作品，則是特意將女兒塑化成形，表情動作甚至服裝充滿了在日本生活的情趣與俏皮感。（圖／曾麗芳）

張麗真，運用勾織毛線技術，保留了毛線的毛絨質感與原始色彩，幻化成一件件的人物或動植物裝置。（圖／曾麗芳）

繼去年8月、日本藝術家成田聰子作品在臻品藝術中心創下完售佳績後，臻品再度邀請到台、日4位藝術家張麗真、池上夏生、林怡芬、Janny Huang Yokota攜手，自今（12）日起至9月30日以「片刻 Moment」為主題舉辦台灣首場聯展，可望再創銷售佳績。

事實上，4位藝術家2015曾於日本攜手聯展，原班人馬今年在臻品藝術中心的牽線下、再續前緣，再度攜手舉辦聯展，這也是4人在台灣的首次亮相！

臻品藝術中心董事長張麗莉表示，自2014年「日常的非日常」台日作品交流展；2016年「萌．日子」-成田聰子＆守田愛雙個展，今年8月第三度邀請日本、台灣兩地藝術家在臻品藝術中心共同展出，臻品希望經由這些來自不同國籍、不同生活背景、不同創作方式的藝術家作品，彼此激發的火花，讓觀眾有不一樣的藝術視野！

其中，曾經是繪本藝術家、表演服裝設計師的張麗真，運用勾織毛線技術，保留了毛線的毛絨質感與原始色彩，幻化成一件件的人物或動植物裝置，猶如將平面插畫構圖立體化，創作出有溫度、有故事的軟雕塑！

來自日本的池上夏生，主要運用墨、鉛筆、色鉛筆或拓印等素材，讓墨的穿透性結合鉛筆的調性交融出朦朧霧凝的視覺效果，細膩地流洩在紙上，畫面的風景總有種渾沌、滯流的氣氳存在，進而呈現一種無我空靈的境界。

而第4度在臻品展出的林怡芬，伴著孩子成長的日常紀錄，時常在網路或雜誌書籍可以分享到圖文。這次最新創作「妹妹醬」系列作品，則是特意將女兒塑化成形，表情動作甚至服裝充滿了在日本生活的情趣與俏皮感，也透露出母親對於女兒無微的呵護與關注。

出生高雄並已嫁作日本媳婦的Janny Huang Yokota，早期曾在日本求學金工創作，作品除了平面繪畫之外，並將金工創作的經驗，延伸至立體的雕塑品上，作品融入木材、竹條、紙黏土等不同媒材，褪去了雕塑品厚實硬重印象，不造作的表現在平面或輕雕塑品上。

值得一提的是，臻品今年特別將4位藝術家的作品製成竹扇，讓藝術增添了趣味性與實用性。臻品藝術中心董事長，同時身兼台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊理事長的張麗莉表示，此次展覽製作的藝術扇，希望以藝術扇結善緣，藉由自由樂捐型式，將樂捐所得贈予台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊，讓藝術除了賞心悅目，也多加了份善意與愛心。

(工商)