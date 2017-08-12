葉君璋：有郭泓志8成態度 年輕人在中職能活很久
中職下半季最熱話題之一，就是郭泓志加盟富邦悍將，「郭董」近期繳出連3場後援無失分好投。悍將總教練葉君璋談到郭泓志，直誇他的態度，表示年輕選手只要有郭泓志8成，就能在中職存活很久。
「這不是黃金，是鑽石啊！」葉君璋昨接受《三立新聞網》等媒體訪問，稱讚郭泓志身為職業球員的態度，幾乎每天都是最早到球場、最晚離開，「年輕選手只要有他(郭泓志)的8成，就可以在台灣職棒生存很久。」指他的價值就像鑽石，是球隊非常好的榜樣。
郭泓志出賽6場，奪2救援成功，最快球速149公里。打擊王陳傑憲說，郭泓志的球快且尾勁好，「尤其那霸氣，像要把打者吃掉」。郭泓志生涯動刀7次，36歲還沒想退休，決定重返投手丘，葉君璋說：「他(郭泓志)想要爭一口氣。」
(中時電子報)
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