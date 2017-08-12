PGA》「亞洲1哥」拉尾盤 松山英樹PGA大賽躍榜首

松山英樹次輪飆64桿躍居並列領先，可望贏得生涯首座大賽冠軍。(美聯社)

5天前才在WGC普利司通邀請賽大贏5桿封王的「亞洲1哥」松山英樹，今(12日)在PGA錦標賽次輪強拉尾盤，於最後7洞狂抓5隻小鳥，這輪交出超水準的7鳥0柏忌64桿(-7)，以總桿134桿(-8)躍居與美國33歲好手奇士那並列領先。以他絕佳近況，很有機會贏得生涯首座大賽冠軍與2連勝。

次輪因雨還有25位選手未完成當日賽程，至天黑收兵為止，領先榜只有1人未沒打完18洞，俟第3天打完補賽，應無人威脅松山英樹與奇士那的並列領先地位。

首輪並列領先的美國33歲好手奇士那，次輪再交出不錯的67桿，連續兩天位居排頭，只是與他並列第1的選手從前1天的丹麥新秀歐爾森，變成實力更強的松山英樹。

除了松山英樹在這場「4大賽」最後1戰打出奪冠氣勢，今年初「球王」退位的澳洲名將戴伊，次輪也飆出66桿，以總桿136桿(-6)衝至單獨第3， 也有希望爭奪生涯首場大賽冠軍，同時終結長達1年的冠軍荒。

沈寂近1年的前球王戴伊躍居第3，加入爭冠行列。(美聯社)

義大利莫里納利、前名人賽冠軍南非烏斯泰森與只打13洞的美國史托德，同以137桿(-5)並列第4。史托德次輪還有5洞沒打，是第3天上午打完次輪補賽，唯一能超越松山英樹與奇士那的選手。兩位美國2字頭新生代高手佛勒與湯瑪斯，以139桿(-3)與英格蘭凱西並列第7。

本季前3場大賽冠軍選手，以美國公開賽冠軍美國好手柯普卡表現最佳，他次輪揮出73桿，以141桿(-1)並列第11，在英國公開賽拿下第3座大賽冠軍的美國24歲好手史畢斯，次輪也僅交出73桿，以145桿(+3)退居並列第46，難在此戰締造史上最年輕「4大賽大滿貫」紀錄；經過70多場大賽征戰終在名人賽奪下第1座大賽冠軍的西班牙好手賈西亞，今只打出75桿，暫以150桿(+8)並列第97，確定這場大賽被淘汰。

「球王」美國強森與世界第4北愛爾蘭好手麥克羅伊，同以144桿(+2)並列第31。

(中時電子報)