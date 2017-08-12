崔真實自殺！14歲女爆外婆虐待求脫離關係
韓星崔真實在9年前自殺身亡，但更讓人不捨的是，她的弟弟與前夫事後也相繼自殺，她死後留下的一對子女則由她的母親照顧。但沒想到今年14歲的女兒崔準熙日前卻驚爆自己被外婆虐待，而在和警察會面後，崔準熙提出了要與外婆脫離關係的要求。
崔準熙日前在網上頻頻指控遭到外婆虐待，更秀咬痕等，由於她的母親崔真實在9年就自殺身亡，因此她的出面指控受到高度關注，也引起警方注意介入調查。而在與警方會面完後，有指崔準熙要求以公權力和外婆脫離關係，更說外婆長年來指偏愛哥哥，更持續虐待她。
而警方目前正針對崔準熙的談話內容做研究，將會進一步決定是否對外婆進行調查。只是崔準熙頻放話自己遭虐待，但卻沒有太多實質內容，也引來部分網友的質疑，認為她現在只是叛逆期炒新聞。
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
關鍵字：崔真實
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。