崔真實自殺！14歲女爆外婆虐待求脫離關係

崔準熙近來指控外婆虐待！（圖／取自IG）

韓星崔真實在9年前自殺身亡，但更讓人不捨的是，她的弟弟與前夫事後也相繼自殺，她死後留下的一對子女則由她的母親照顧。但沒想到今年14歲的女兒崔準熙日前卻驚爆自己被外婆虐待，而在和警察會面後，崔準熙提出了要與外婆脫離關係的要求。

崔準熙日前在網上頻頻指控遭到外婆虐待，更秀咬痕等，由於她的母親崔真實在9年就自殺身亡，因此她的出面指控受到高度關注，也引起警方注意介入調查。而在與警方會面完後，有指崔準熙要求以公權力和外婆脫離關係，更說外婆長年來指偏愛哥哥，更持續虐待她。

而警方目前正針對崔準熙的談話內容做研究，將會進一步決定是否對外婆進行調查。只是崔準熙頻放話自己遭虐待，但卻沒有太多實質內容，也引來部分網友的質疑，認為她現在只是叛逆期炒新聞。

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(中時電子報)