逃過納粹大屠殺 世界最長壽男113歲辭世

納粹大屠殺倖存者克利斯托（Yisrael Kristal）昨(11)日與世長辭，享壽113歲。 (圖/維基百科)

以色列媒體報導，去年獲金氏世界紀錄認證為全球最長壽男人的納粹大屠殺倖存者克利斯托（Yisrael Kristal）昨(11)日與世長辭，享壽113歲。

克利斯托生於俄羅斯帝國（今屬波蘭）一個從事糖果生產，並信奉猶太教的家庭。他經歷過第一次世界大戰和第二次世界大戰，在納粹大屠殺僥倖生存後，移居至以色列海法。

在第二次世界大戰期間，他被納粹政權囚禁在一個集中營。他當時的兩名孩子均死於集中營，而他和妻子則被轉送到奧斯威辛集中營。克利斯托在納粹大屠殺中僥倖生存，可是他的妻子芙蘿特卻死於營中。數年後，他與同為納粹大屠殺生存者的繼任妻子再生兒子並移民到以色列。克利斯托在2014年成為世界上最年長的納粹大屠殺倖存者以及在2016年獲金氏世界紀錄承認為在世最年長男性。

(中時電子報)