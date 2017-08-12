深知肝病的苦 馬英九：前瞻預算應投入治肝

肝病防治學術基金會（肝基會）今舉行23周年慶，前總統馬英九、伯仲文教基金會董事長吳伯雄均到場致賀，蔡英文總統、陳建仁副總統也都發出賀電。馬英九致詞時說，自己曾是B肝患者，深知肝病患者的辛苦，因此他痊癒後積極運動、每年健檢，更呼籲政府編列前瞻預算來治療肝病，「這錢絕對值得」。

肝基會董事長許金川說，馬英九從擔任台北市長至今，一直對肝病防治相關活動表達高度支持。馬英九說，他大學三年級時確診B肝，為此請假請了6周才恢復，「期間整個人癱掉」，也才了解到肝病對人的傷害，遠遠超過他想像，因此痊癒後，他每年都健檢，狀況保持良好。

馬英九說，他25~26年前，就簽了器官捐贈同意書，因此他對身體保健相當重視，更幽默的說「哪天我蒙主寵召，萬一心也不好、肝也不好，怎麼混得下去」；所以他除了定期健檢，也積極運動強身，更強調今天在參加活動前，已先完成了腳踏車20公里、游泳1000公尺的功課。

蔡英文總統、陳建仁副總統今日也均對肝基會發出賀電，蔡英文賀電中，除了恭賀肝基會23周年慶，也「盼藉由此項盛事，落實工藝巡迴篩檢，弘宣正確防治知識，強化追蹤管制措施，共同為營造平和健康之美好家園貢獻心力」。

陳建仁賀電中，則嘉勉肝基會「長期以來，賡續發揮與時俱進宏旨，汲引前瞻期刊新知，提供偏鄉健診服務，協成公衛防疫網絡，殫智研精，殊值嘉勉。」

(中時)