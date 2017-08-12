東新國中創客樂學營 製皂、刨筷動手過暑假
放暑假學才藝！為培養孩子的學習興趣，東勢區東新國中結合在地藝術家，規劃為期3周的「東方美學．新傳山城」課程，除發揚客家文化，也傳承拓碑實作課程，另聘請東勢高工師生，舉辦「創客樂學營」活動，推出製皂好好玩、筷樂削皮趣、精油萃取術等手作課程，讓學習不因放長假而中斷。
「精油萃取術」由東新國中自然老師何金庭、周佳臻擔傳授，首先介紹導流原理、水滴形成、精油萃取及純露分離，之後由學生分組操作，眾人手忙腳亂組裝蒸餾儀器，再放入乾燥橘子皮、檸檬皮提煉，歷經1個多小時等待，當第1滴精油出現時，學員驚喜歡呼。
東勢高工化工科師生到校指導「製皂好好玩」，分析棕櫚油、橄欖油、椰子油等油類特性，讓學生了解皂化製程；家具科則推出「筷樂削皮趣」，教導學員使用刨刀、模具等木工器具，學習製作檜木環保筷。
力氣大的男同學抓到訣竅，3個小時完成3雙筷子不在少數，多數女同學則說「推刨刀好累，手都沒力了！」學員鄭宇涵說，這些課程對未來很有幫助，假如學得好，就可以成為第二專長，或是變成自己的興趣。
校長林雨蓁表示，該校經半年規劃，融合在地產業，邀請專家及學區、校內師資，首度辦理創客營隊活動；這些手作體驗將納入校際及國際交流的課程，未來也會融入108課綱，將遴選20位學員擔任助教，協助發展特色教學。
(中時)
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