台中大遠百辦「台南物產展」人潮強強滾

「西井村」蜂蜜滷味總經理許智偉表示，台南物產展整檔業績目標上看百萬元。（圖／曾麗芳）

獲獎無數的台中「老東家」滷味總經理吳東麗說，歡迎民眾到台株大遠百吹冷氣吃滷味。（圖／曾麗芳）

台中大遠百於11樓舉辦「台灣夜市美食文化節」，白天就能在百貨賣場吹冷氣逛夜市品嘗人氣小吃。（圖／曾麗芳）

麻豆「南方米造」碗粿第三代親自在台中大遠百賣碗粿，也是人氣店家。（圖／曾麗芳）

台南33家特色小吃與伴手禮店首度與台中大遠百攜手合作，於10樓南棟活動中心共同舉辦「台南物產展」。（圖／曾麗芳）

看好暑假期間，消費者喜歡到百貨賣場逛街吹冷氣，台中大遠百乾脆將全台超人氣小吃號召到商場展售，即日起一口氣舉辦「饗樂台南～來趣台南迺街」與「台灣夜市美食文化節」，邀請到台南特色店家、逢甲夜市、台南花園夜市、特色伴手禮等50多家人氣店擺攤。由於今日適逢周休假日、現場人潮強強滾，尤其是台南名店「西井村」蜂蜜滷味、台中「老東家」滷味、麻豆「南方米造」碗粿、「楊哥楊嫂」肉粽、陸家村蔥油餅等買氣最旺。

為行銷台南優質店家，台南市政府經發局副局長殷世熙領軍、帶著台南33家特色小吃與特色伴手禮店，包括合口味肉乾、臻品周氏泡菜、金華61、遇見果香芒果冰、張萬春洋傘、銀戀上府館等，首度與台中大遠百攜手合作，於10樓南棟活動中心共同舉辦「台南物產展」，展售台南特色美食與伴手禮，且祭出單筆消費滿500元，憑發票即可兌換摸彩券一張，最大獎項為台灣到日本大阪來回機票2張。

「饗樂台南～來趣台南迺街」策展單位-拾山悅經理郭倩華表示，今年端午節，21家台南特色小吃在台北車站擺攤2天，結果大受歡迎、創下170多萬元的銷售佳績；單是「西井村」蜂蜜滷味，單日就銷售逾10萬元，招牌滷豬腳當場被搶購一空。

郭倩華表示，台南小吃名聞全台，但為了增加台中民眾對台南特色小吃的認識，去年10月首度與中友百貨聯手合辦「台南美食物產展」，33家特色小吃、為期14天的展期，共創下700多萬元的業績。

事後，經常有台中民眾詢問「何時再到台中辦美食展？」因此，台南市經發局今年再度領軍進駐台中舉辦「台南物產展」，並首度與大遠百攜手合作。郭倩華表示，同樣是33家特色小吃、即日起至8月24日的台南物產展，今年業績目標有機會挑戰800萬元；其中，「西井村」蜂蜜滷味總經理許智偉表示，整檔業績目標上看百萬元。

台中大遠百表示，即日起至8月23日於11樓舉辦的「台灣夜市美食文化節」，消費者白天就能在百貨賣場吹冷氣逛夜市，品嘗逢甲夜市的排隊名店如「炳叔烤玉米」、花園夜市人氣小吃「全佑甘草芭」等20多家知名小吃；同時，結合文創攤商提升活動趣味性，主打逛百貨也能體驗吃喝玩樂、暢遊市集。

(工商)