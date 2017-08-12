天氣熱鬧血荒 基議長盼齊力捐血做愛心
今年暑假氣溫異常飆高，影響民眾外出捐血的意願，導致容易發生「血荒」。基隆市志願服務協會發起「雞年行運，熱血奔騰」捐血活動，希望能夠募集超過300袋熱血，議長宋瑋莉也率先來響應，呼籲大家一起挽起袖子「捐血一袋，救人一命！」
每年暑期都是血庫最容易鬧血荒的時候，再加上暑假期間學生捐血人數降低，根據台北捐血中心最新統計，各型血液庫存量都下降，其中A型、O型血都在4至7天處於「亮黃燈」的偏低情況。
基隆市志願服務協會結合各機關、志工單位以及公益團體共同舉辦捐血活動，希望在暑假血荒期間為血庫挹注熱血助人，現場除了熱心的志工伙伴忙進忙出地準備之外，還有不少民眾一早看到捐血車就停下腳步排隊等著捐血，反應相當熱烈。
「樂心助人最重要！」宋瑋莉表示，這幾天炎熱的天氣不僅讓人受不了，也影響整體捐血量，非常感謝許多志工伙伴及熱心的民眾前來參與，希望藉由捐血活動能發揮拋磚引玉的效果，讓更多人一起捲起袖子捐輸熱血，以紓解血荒。
議員施世明辦公室主任施偉政表示，多捐血對身體很好，他至今已捐了25次血，到目前為止，自己還是壯得像「血牛」一樣，期許大家一同來捐出熱血，散播愛心。
「10年來已經捐了107次！」基隆市志願服務協會理事長張信宏說，協會每年都會發起捐血活動，他都會以身作則，去年已募集了299袋，希望今年可以突破300袋，並達到達到「助人又助己」的效果。
張信宏還說，原本擔心最近因氣溫一直飆高，會影響民眾捐血意願，但在現場還是看到很多愛心人士前來支持，非常感動，希望可以將這份愛給傳播下去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。