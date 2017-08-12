台青赴陸就業創業 國台辦：要有與陸青競爭的心理準備

大陸國台辦副主任龍明彪在第五屆海峽青年節系列活動「兩岸大學生領袖共話就業創業交流會暨臺灣青年來榕實習就業簽約儀式」致詞。（楊家鑫／攝）

來自台灣的100多位同學現場團呼加油打氣。（楊家鑫／攝）

中國大陸近年不斷吸引台灣青年赴陸實習、就業、創業。大陸國台辦副主任龍明彪今天(12)上午在福州表示，大陸真誠的歡迎台灣同學來大陸學習、實習、工作、創業，有關單位也會逐步將生活、法令等障礙消除，讓台青順利進入大陸工作。

不過，龍明彪提醒，大陸也不是天堂，還有很多不足，一樣會遇到艱難磨練，台灣同學來大陸，要有跟大陸青年競爭的心理準備。大陸有關單位為台青提供許多實習機會，但就業上就要跟大陸同學競爭，希望台灣青年在實習過程中磨練自己，發揮自身優勢，讓自己更具競爭力。

第五屆海峽青年節系列活動「兩岸大學生領袖共話就業創業交流會暨臺灣青年來榕實習就業簽約儀式」12日上午在福州舉行。邀請兩岸大學生領袖與台灣企業家代表、在榕就業的台灣青年代表共話就業創業。與會嘉賓包括國台辦副主任龍明彪、福建省教育廳副廳長陳國龍、福建省台辦副主任宋志強、福州市副市長杭東等人。

面對台灣學生的創業疑問，來自台灣花蓮，目前擔任福州市台灣青年創業基地「福建高速物流園」副總經理的吳宥漆建議，還沒有創業經驗的台灣青年，若想在大陸創業，建議畢業後先到大陸實習，尤其在已是全球尖端的大陸互聯網產業，先感受、熟悉大陸的氛圍環境，這樣比較「靠譜」。

對話環節時，有一位在陸實習的台灣女生則表示，確定來大陸前，都沒有告訴家人，是奮不顧身前來。因為家人在行前有很多疑慮，萬千叮嚀囑咐「背包要掛身前」、「不要走在烏漆抹黑的地方」等等。她說，事實上，來福州之後，發現當地治安很好，風俗民情語言文化都與台灣十分契合。

大陸國台辦副主任龍明彪致詞時則表示，不同於在台灣聽到的、台灣家長擔心的，只要台灣同學到了大陸，就會對大陸有真切、客觀的了解，從全球來看，大陸是很安全的地方，與封閉、落後、愚昧，完全不相干。

他說，大陸是真誠的歡迎台灣同學來大陸學習、實習、工作、創業，台灣青年工作就業是跟大陸青年是一樣，同樣面臨許多障礙，但大陸有關單位會逐步將生活、法令等障礙消除，讓台青順利進入大陸工作。

不過，龍明彪也表示，大陸也不是天堂，還有很多不足，一樣會遇到艱難磨練，台灣同學來大陸，要有心理準備，跟大陸青年競爭。大陸有關單位為台青提供許多實習機會，但就業就要跟大陸同學競爭，尤其大陸每年有700萬畢業生，台灣同學要有競爭意識，在過程中，要磨練自己，發揮自身優勢，讓自己更具競爭力。

(中時)