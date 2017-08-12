《超偶2》亞軍爆收淫媒私訊 開價一夜30萬

符瓊音闖蕩歌壇並非一帆風順。(圖/本報系資料照)

選秀節目《超級偶像》出身的歌手符瓊音，歌聲高亢響亮讓她一戰成名，更擁有「粉紅坦克」的封號，不過闖蕩歌壇並非一帆風順，出道第一年收入僅有台幣3萬5千元，而她還自曝收到淫媒私訊邀約，價碼還上看台幣30萬。

根據《自由時報》報導，符瓊音參加《超級偶像2》過關斬將奪下亞軍，5年內就推出3張專輯，比起其他選秀節目出身的歌手，苦等不到發片機會相對幸運很多，但出道第一年收入僅有台幣3萬5千元，只好讓她向弟弟借錢為度日，熬到約滿後與友人合資成立公司，沒想到談的MV製作案，因為沒簽合約導致錢無法進來，最只能自認倒楣認賠48萬，此外也曾碰過不肖經紀公司的她，更自嘲：「該被騙的都被騙過了，就是沒有被騙色」，被卻在最近收到淫媒私訊邀約，價碼更上看台幣30萬，讓她自嘲晉身成「小模」等級。

經歷過無數低潮時段，符瓊音反而更樂觀看待人生，她表示「從那些被騙的過程，發現我符瓊音的名字是有價值的，不要低估自己的能力」，加上曾是歌手的母親也對她說，「這樣放棄很可惜，都走到這裡了」，才讓她有走下去的動力。

(中時電子報)