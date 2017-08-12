MLB》一轟翻轉命運！洋基避完封逆轉紅襪
洋基8月戰績雖不好，9場比賽僅3勝，不過要輕鬆撂倒他們可不容易，紅襪今(12日)就踢到鐵板，前7局雖讓洋基1分未得，但8下席克斯(Aaron Hicks)開轟，一舉翻轉洋基命運，率隊單局攻得5分反超，最後席克斯更用長傳完成關鍵雙殺，助洋基5比4驚險勝出，重返龍頭夢未滅。
洋基前役得點圈打擊慘，0比4遭藍鳥完封，此役前段打擊仍熄火、毫無建樹，使得先發J.賈西亞(Jaime Garcia)雖回穩繳5.2局失3分成績，退場時卻是敗投候選。不過洋機好不容易回主場作戰，可不願就此認輸，趁著8下紅襪換投之際，瞬間翻轉戰局，而關鍵要角就是席克斯。
先是代打的賈登納(Brett Gardmer)獲觸身球保送，接著席克斯大棒一揮，扛出右外野2分炮，這不僅助洋基破蛋，更打醒了洋基打線，隨後靠著4安和1保送，再下三成以5比3反超。瑞德(Addison Reed)和喬凱利(Joe Kelly)輪流遇襲，紅襪單局動用到第3名投手才止住洋基攻勢。
不過洋基也贏得不輕鬆，9上「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)關門漏帶準芯，一上場就連投3保送，讓紅襪兵不血刃攻占滿壘。最後霍特(Brock Holt)雖擊出左外野高飛犧牲打，讓查普曼丟掉1分，但席克斯接到球後，長傳阻殺從二壘闖三壘的跑者，漂亮演出雙殺，讓洋基士氣大振。
查普曼也沒浪費隊友助拳，回神順利抓到第3個出局數，驚險守住勝果。洋基贏球後，拿下近10場的第4場勝利，與紅襪間的勝差縮小到3.5場；在美聯外卡則龍頭坐得相當穩，距並列第2的雙城和水手有多達3場勝差。
(中時電子報)
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