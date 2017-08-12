扯！國際志工團員返國隱匿登革熱病情 高市首度罰鍰開鍘
扯！一群國際志工團7月底赴緬甸服務，返國後15人竟有2人確診登革熱。其中，高雄市楠梓區20多歲男子，刻意隱匿病情，不願透露旅遊史及病況，直到因發燒就醫，診所通報衛生局才東窗事發，衛生局針對男子隱匿病情，違反傳染病法，有史以來首度開鍘，處6至30萬罰鍰。
高市疾管處指出，這名個案家住楠梓區，為一般上班族，7月22至31日與友人共赴緬甸參加國際志工團服務，8月4日下午發燒到診所看病，當天轄區衛生所獲報進行疫情調查，男子堅稱沒有登革熱疑似病狀，更隱瞞緬甸旅遊史。
另一名家住台北市團員，8月4日前往北醫就診，8月7日確診登革熱，輾轉通報高雄市衛生局，這才爆發此一國際志工團15人，7月底共赴登革熱疫區緬甸。另有兩人疑似出現登革熱症狀，事後抽血排除。
高市疾管處指出，高雄這名個案目前還在急性期，白血球、血小板低下，肝功能飆高，仍住院治療觀察，昨天衛生局將裁罰處分書送交男子手中，他低頭沈默不語，未表達任何異議。衛生人員對其刻意隱匿疫情，感到相當不解。
為防堵境外移入登革熱，發展為本土性，衛生局針對個案楠梓住家周遭100公尺噴藥，及孳生源清除工作。其同住的父母親排除感染， 另將針對其社區、工作地等約60至80名接觸者，預計8月25日後進行採血抽驗，釐清是否感染。
(中時)
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