13歲吳佳晏美女業餘大賽 再創百餘年最年輕4強紀錄

我國高球明日之星13歲吳佳晏，於美國女子業餘錦標賽寫下賽史最年輕晉級4強紀錄。(圖：擷取自吳佳晏臉書)。

來自新竹的13吳佳晏，再於擁有逾1百年的美國女子業餘高球錦標賽創造歷史！今(12日)在8強賽歷經30洞奮戰，終擊敗大她7歲的美國對手史蒂芬生，闖進4強戰，成為這場全球女子業餘大賽1895年開辦以來，晉級4強最年輕的選手。

吳佳晏昨在32強與16強連闖兩關，成為賽史最年輕晉級8強球員；今8強戰迎戰世界業餘排名第16的NCAA知名好手史蒂芬生，再以初生之犢畏虎氣勢力克強敵，再度創下賽史最年輕晉級4強紀錄，引起國際媒體對這位來自台灣小將的關注。

(中時電子報)