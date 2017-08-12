霧峰提款機火災 找到縱火者
真有人搞鬼哦！霧峰區中正路台銀提款機昨（11）日凌晨4點多傳出火警，提款機燒到焦黑變形，幸機器內鈔票未受損，警方原聲稱是電線走火，但調調閱周邊監視器，發現案發前有可疑機車疑似先到加油站以塑膠桶裝汽油再朝朝ATM潑油引燃，隨後循線找到42歲林姓嫌犯，他坦承犯案，並聲稱在銀行裏有鉅款，因領款遭拒才會想怒燒銀行。
這起火警發生在11日凌晨4點多，現場提款機燒到焦黑變形，因火勢急速蔓延，民眾報案後立刻由消防人員到場撲滅，經勘察發現銀行內部牆壁及天花板亦遭燻黑，所幸火勢迅速控制，無人員傷亡。
霧峰警分局先對外聲稱是電線走火所致，卻在12日上午公布破案，警方聲稱調閱監視器發現可疑機車及男士，然後以車追人，鎖定42歲家住霧峰區林姓嫌犯。
並於11日深夜持拘票及持搜索票將林嫌拘提1到案，並查扣涉案當時之安全帽、衣物、塑膠桶、加油發票、安非他命吸食器等證物，火速在9小時內偵破。
林嫌坦承縱火燒提款機，並供稱是銀行行員阻擋不讓他領出他的鉅額存款，才會氣憤持塑膠桶去加油站買汽油，要把銀行燒掉。林嫌還說，燒掉銀行，可用他鉅額存款再建1間還人家，而且霧峰很多房屋都是他出錢所建，包含霧峰警分局也是他拿30萬美金出來建造，誇張言辭讓警方瞠目結舌。
警方也在訊後將林嫌依公共危險、毀損、毒品危害防制條例等罪嫌將他移送。
(中時)
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