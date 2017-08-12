中市暑期客家小學堂幼兒園開課，拓展幼童文化視野！（陳世宗翻攝）

為提升學童對客家文化的認識及興趣，台中市政府客家事務委員會在暑假期間辦理「106年度台中市暑期客家小學堂」活動，在西屯區亮亮幼兒園及大肚區龍鳳兒幼兒園正式開課，客委會主委劉宏基前往關心孩童學習情形，期望藉由活動豐富多元的教學，啟發學童探索客家文化的興趣，感受客家文化的風采與魅力。

結合暑期夏令營形式辦理「客家小學堂」活動，去年客家小學堂於亮亮幼兒園開辦深受好評，今年特別在大肚區龍鳳兒幼兒園加開一班。客委會劉主委到園所關心學童學習情形，學童們也以充滿童音的簡易客語熱情地問候與回應，互動熱絡。

包括市政顧問劉銘富、龍鳳兒幼兒園創辦人林茂德董事長及台中市幼教協會理事長林呈寬與中華民國兒童教保聯合總會副總會長王超敏均到場關心，肯定與支持客委會及幼兒園推廣客家文化的用心，期盼藉由豐富的客家活動，讓更多孩童受惠、認識多元的客家文化風貌。

客委會主委劉宏基表示，暑期客家小學堂每年總是吸引相當高的關注，多樣化的客家文化課程及輕鬆、活潑的教學方式與內容，活動報名當日即已額滿。去年更首次向下延伸至幼兒園開辦，各界反映相當踴躍，今年特別在大肚區開一班，嘉惠更多小小學子，期望藉由活動豐富多元的教學，啟發學童探索客家文化的興趣，帶領更多不同族群的孩童一同認識客家文化的風采面貌。

客委會表示，今年暑假在本市南屯區大新國小、北區賴厝國小、及西屯區亮亮幼兒園、大肚區龍鳳兒幼兒園等4園所舉辦「106年度暑期客家小學堂」，由薪傳師及鄉土支援教師教授客家語言、傳統歌謠、歷史文化、美食DIY、工藝體驗等活動，並安排客庄景點及文化館參訪，深受家長與學童喜愛。

(中時)