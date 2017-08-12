無法投票卻可參選 美16歲高中生角逐州長爆紅

欲參選州長的16歲高中生伯格森，日前受邀接受知名喜劇演員吉米金摩訪問。（圖/《吉米·金摩直播秀》YouTube截圖）

據法新社（AFP）報導，當我們16歲時、志向是什麼？美國堪薩斯州（Kansas）一名高中男生伯格森（Jack Bergeson）表示，他想參選州長！這名來自威奇托市（Wichita）的高中生，利用臉書和直播的方式，對外表達自己的政治想法，逐漸獲得外界的關注，並受邀登上美國知名脫口秀《吉米·金摩直播秀》（Jimmy Kimmel Live），以幽默地方式讓全國民眾注意到他，也因此爆紅。但有趣的是，州長選舉將於2018年舉行，屆時伯格森和他的副手搭檔亞歷山大（Alexander Cline）都無法把選票投給自己，因為年齡不足齡。

Meet the 16-year-old running for Governor of Kansas... pic.twitter.com/Dt0HYTz8VI — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 2017年8月10日

想當然有不少人聽聞訊息時，多認為只是個噱頭或想一夕爆紅的鬧劇而已，尤其在年齡限制上，很多人會問的第一個問題是：「他年齡足夠到能被選了嗎？」確實，美國多數的州憲法中，對於參選州長和議員都有明確的年齡限制，像鄰近的密蘇里州（Missouri），就規定必須年滿30歲，才有資格出馬參選州長。但偏偏就這麼剛好，經美國媒體詢問後，伯格森所居住的堪薩斯州政府回應，「本州沒有參選州長的年齡限制。」換言之，在法理上，伯格森完全有機會挑戰這個大位。

伯格森在節目中表示，從川普（Donald Trump）上台後，他開始覺得自己和年輕世代應該更關注這個國家的發展和政治，這個國家需要更多新世代的聲音和變化，為了達成目標，自己才會想跳出來參選。當被吉米金摩（Jimmy Kimmel）問到一旦選上，州長第一夫人該由誰擔任時，伯格森打趣地表示，當自己宣布參選的直播播出後，曾問過學校內的女孩們，有沒有人願意當他未來的「第一夫人」，但似乎並未得到明確地回覆。至於伯格森能否創造奇蹟，只能說，去年同期也沒人相信川普會勝選，一切都是有可能的。

(中時電子報)