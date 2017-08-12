吳敦義稱募款困難 但8月薪仍會努力

前副總統、國民黨準主席吳敦義今天到苗栗參加全國後備憲兵慢速壘球錦標賽開幕式，與苗栗縣長徐耀昌(右)牽著手講話，表達親密的黨政關係。(江詩筑攝)

前副總統、國民黨準主席吳敦義今天上午參加全國後備憲兵慢速壘球錦標賽活動，被媒體問到有關國民黨黨工8月薪資可能難產，以及洪秀柱即將卸任，但洪派人馬卻在10日晚間收到19日解職通知，此人事命令被解讀為清除前朝人馬。

這波遭解職的包括洪秀柱嫡系人馬國發院綜合規畫處長毛嘉慶、新媒體部主任周柏吟、文傳會副主委胡文琦也在其中，總計約10多人。對此，吳敦義受訪指出，他20日才接任，對於人事異動案，都是依照慣例，很正常的。

另外有關黨工8月薪資恐發不出來，吳敦義表示，每個月發薪都是高難度，每個月都很辛苦，我們要克服困難，現在國民黨財務狀況非常艱困，一般政府機關都是月初發薪，只有國民黨是月底發放，所以現在八月中了，要好好努力籌備。

(中時)