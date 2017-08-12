不看好廢核一步到位 公民參政機制反應熱烈

超過5000人連署「啟動核電，以核養綠」過成案門檻，政府主管機關60天內須回應。（圖／取自公共政策網路參與平台網站）

缺電危機備受關注，不少民眾透過公民參與政策機制，在官方建置的「公共政策網路參與平台」留言，提供策進建言。歷經這波電力吃緊，許多網友更不看好「廢核」能夠一步到位，認為應該務實「以核養綠」；也有網友主張，核電廠保留兩座當備用，危急時刻啟用，但附帶主張，「當務之急，拔除台電所有肥貓！」

民眾8日於國發會公共政策網路參與平台提案「啟動核一、核四 ，並以核能發電盈餘發展綠色能源」，至11日晚間短短三天已獲5245人連署，衝破5000人的成案門檻，主管機關經濟部及原能會必須於成案隔天起算60天要做出回應。

民眾自發性連署提案向民進黨政府表達3項訴求：（1）重啟核一，啟動核四，啟動核能電廠，解決限電危機，並以核能發電盈餘發展綠能。（2）上調備載容量。（3）核能決策回歸專業，核電廠運轉審查，由立委等不具備核能、電力相關科學素養的政治人物，轉為具備專業核能知識的人員，如原能會，核工教授、學者。

提案中批判，「台電真的沒有辦法了」，用飲鴆止渴的方式維持電力穩定。真不知上層在想什麼，為了一個好高騖遠的政策，把錢浪費在無益於國家發展的事上。

提案並稱，由立法院教育委員會審查核能發電並不妥當，該委員會裡並沒有一個人具有電力、核能相關的專業。由政治人物來審查如此專業的領域，並不合適，非常踐踏專業。希望由原能會與核工專家，作為核能電廠運轉的最後一道審查者。

網友響應連署提案紛紛留言：「支持穩定基載，以核養綠。」「就算最終夢想是零核乾淨的家園，中間也需要有足夠的緩衝與務實的過渡方案，否則夢想就只會是夢想。」「沒電就是沒電，該啟動的就是要啟動！」「核能是乾淨能源！」

眾多留言中也提到：如果電力不足廠商必定外移，台灣失業率一定更嚴重，最後成為輸出台勞到海外工作賺錢的國家，希望政府官員能制定可長可久的新能源政策。不要讓政治霸凌專業，國家能源長期戰略發展不應該被政黨基本教義所控制

另外，也有網友留言提出折衷主張，核電廠保留兩座當備用，危急時刻啟用。全力發展綠能，或其他能源發電，能夠自給自足的時候再還執行廢核。否則，備用發展的方案都還沒準備好就要廢核，火力發電也不是辦法，空汙更嚴重。

不過，網友同時附帶主張，在檢討能源政策之際，「當務之急拔除台電所有肥貓」！

(中時)