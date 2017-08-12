婦人翠湖採竹筍　失蹤3天陳屍山中

警消整隊前往基隆翠湖山區尋找黃女。（張穎齊翻攝）

基隆市1名58歲黃姓女子，今天上午11時許被發現陳屍在暖暖翠湖的深山中，死因及過程尚待檢警勘驗。黃女於9日早上6時許，便孤身前往翠湖山區採集竹筍，就再也沒有回家，家屬焦急地報警尋找，失蹤了3天才在稍早找到黃女的遺體。

警消指出，黃女9日一早去採集竹筍後，直到下午2時許，有撥打最後一通電話給家屬，並表示「迷路了。」家屬當下前往尋找，怎麼找都找不到，隨後在10日中午報警，展開3天協尋。

警消表示，稍早已在山林裡找到黃女的遺體，相關死因及過程還需等檢警相驗釐清，檢警目前也正在現場勘驗中。

(中時)