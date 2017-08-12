日月潭孔雀園BOT案環評送審前 邵族表達反對立場
「日月潭孔雀園BOT案」得標廠商「孔雀園觀光股份有限公司」，今(12)日上午南投縣魚池鄉新城活動中心舉辦環評送審前公開會議，說明環境影響相關檢討規劃及評估內容，南投縣政府與地方相關單位列席。
說明會中，日月潭邵族民族議會秘書長陳忠駿、邵族民族議會議員陳忠成、行政院原民會邵族族群委員毛喬慧等紛紛發言表達反對立場。
他們指出，孔雀園原址為其傳統領域，南投縣政府規畫此BOT案，邵族部落會議、民族議會及伊達邵部落218人投票均反對，縣府不尊重邵族意願而執意建飯店，違背原住民基本法。
由於在實務上，邵族法定的傳統領域尚未畫定，日月潭孔雀園土地所有權屬於南投縣政府，部分人士認為，邵族對於「土地是他們的」的說法，僅能算是概念，在法令認定，理想與現實並不相符。
但邵族強調：「你媽媽生你，還要政府證明嗎？」
南投縣政府觀光處表示，該案辦理過程均秉持依法行政，其環境影響評估由民間機構孔雀園觀光股份有限公司辦理，依規環境影響說明書送審前須完成2次上網刊登開發行為資訊及舉辦公開會議，供民眾、團體及機關可以書面、指定網站或公開會議表達意見。
目前孔雀園觀光股份有限公司已依規定於106年6月30日行政院環境保護署環評開發案論壇第1次上網公告，並於8月2日進行第2次上網公告供民眾、團體及機關自行下載，可於刊登日起20日內（8月23日止）以書面或網站表達意見。
孔雀園觀光股份有限公司總經理孫良安表示，日月潭孔雀園BOT案得標廠商花巨資配合政府政策，遵守法律投資，包括公告、說明會或環評等，所有程序都依規定程序施行。今天的送審前會議是必要的過程之一，溝通將持續進行，維護居民權益與地方發展雙贏。
(中時)
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