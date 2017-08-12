3歲親親片爆紅！台「最美雙胞胎」長大正翻

Sandy（周玗希）和Mandy（周玗函）長大的美貌依舊被讚超正！（圖／取自臉書）

Sandy和Mandy小時超可愛模樣！（圖／取自YouTube）

雙胞胎姊妹Sandy（周玗希）和Mandy（周玗函）因為2003年一支互相親吻臉頰的影片在網上爆紅，兩人更紅到對岸去，被大陸網友封為是「最美雙胞胎」，如今14年過去，兩姊妹長得亭亭玉立，甜美長相被讚超正！

Sandy和Mandy因為過去一段親親的影片被讚超級萌，如今兩人已經是16歲高中生，兩人的臉書上有不少近照美圖，基因被讚太好，兩人不僅有一雙美腿，水汪汪的大眼與臉型幾乎沒變，被讚是「0走鐘！」網友更盛讚長大後的兩人，獲封「最美雙胞胎」名不虛傳。

(中時電子報)