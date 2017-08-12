台灣觀光蒙羞！ 民宿主人針孔偷拍情侶檔

中國情侶檔來台觀光，卻碰到惡狼房東偷拍，警方挖出針孔攝影機。（翻攝爆料公社）

圖為該民宿。（翻攝爆料公社）

台灣觀光蒙羞！中國一對情侶檔日前來台自助，透過Airbnb系統下榻高雄小港區一家民宿，未料當天入房後，情侶發現房內的煙感器有異狀，懷疑有人裝針孔攝影機偷拍，嚇得不敢睡覺，趕緊報警處理，警方獲報到場蒐證，果然查出兩顆針孔，39歲葉姓屋主原本矢口否認犯行，最後才坦承偷拍，整起事件已進入司法程序，葉男依妨害秘密罪被起訴。

這件偷拍風波發生在今年2月1日，昨（12）日情侶檔在臉書爆料公社爆料，今年初利用訂房APP訂民宿，看到網友評價不錯，就311元人民幣訂房，未料進房後，男友發現房內有3個煙感器，相當不尋常，且紅燈一閃一閃的，懷疑有人偷拍。

兩人打算連絡房東，卻無法聯繫上，最後跑到外頭的公共電話報警求救，警方獲報到場蒐證，分別在臥室、廁所發現兩顆針孔，並聯絡葉姓屋主到案說明。

警方指出，事後發現針孔偷拍的畫面，為情侶在臥室看電視、吃東西畫面，沒有偷拍到不雅畫面，不過情侶堅持提告，葉姓屋主才改口坦承在他們入住前幾天安裝針孔，至於動機為何，葉男不願透露。

事後，警方報請高市觀光局取締這家不法民宿業者，目前已經強制歇業，但究竟有多少房客被偷拍成為受害者，目前不得而知，檢警還需進一步釐清案情。

(中時)