MLB》恐怖！道奇投手觸擊挨「鎖喉」觸身球

希爾4下試圖觸擊，卻挨一記直擊喉嚨的觸身球，表情痛苦不已。(美聯社)

投手打擊風險相當大，觸擊時也是危機四伏，若因此受傷，可是得不償失，道奇老投手里奇希爾(Rich Hill)今(12日)先發對戰教士時，就險些被砸傷退場，他在4下第二度上場打擊，只是想觸擊做推進，未料，卻挨了教士投手一記直擊喉嚨的觸身球，當場痛苦倒地數秒才起身。

希爾去年投出回春成績，今年37歲的他續留道奇，表現依舊不俗，賽前投16場繳8勝4敗、自責分率3.47成績。此役他前3局控球不穩，送出3保送，3上連馬高特(Manuel Margot)的陽春炮，單局挨4安失2分，不過道奇3下隨即回敬1分追平。

到了4下，普伊(Yasiel Puig)獲保送上壘後，希爾試圖用觸擊推進，沒想到教士先發李察(Clayton Richard)92英里的速球失控，竟不偏不倚砸在希爾的喉部，現場主播隨即喊出「我的天啊！」挨砸的希爾手摸喉嚨，不過倒地數秒仍續留場上，但道奇最後未得到分數。

希爾雖被球吻，但未影響他的表現，繳6局失2分、飆9K優質先發，且後段沒再投任何保送，他下場時道奇以1分領先，一度有望奪勝。只是中繼史崔普林(Ross Stripling)沒能守成，7上遭馬高特敲追平轟，達成單場雙響炮，8上又被派瑞拉(Jose Pirela)轟陽春炮，讓球隊處1分落後。

(中時電子報)