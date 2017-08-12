MLB》恐怖！道奇投手觸擊挨「鎖喉」觸身球
投手打擊風險相當大，觸擊時也是危機四伏，若因此受傷，可是得不償失，道奇老投手里奇希爾(Rich Hill)今(12日)先發對戰教士時，就險些被砸傷退場，他在4下第二度上場打擊，只是想觸擊做推進，未料，卻挨了教士投手一記直擊喉嚨的觸身球，當場痛苦倒地數秒才起身。
希爾去年投出回春成績，今年37歲的他續留道奇，表現依舊不俗，賽前投16場繳8勝4敗、自責分率3.47成績。此役他前3局控球不穩，送出3保送，3上連馬高特(Manuel Margot)的陽春炮，單局挨4安失2分，不過道奇3下隨即回敬1分追平。
到了4下，普伊(Yasiel Puig)獲保送上壘後，希爾試圖用觸擊推進，沒想到教士先發李察(Clayton Richard)92英里的速球失控，竟不偏不倚砸在希爾的喉部，現場主播隨即喊出「我的天啊！」挨砸的希爾手摸喉嚨，不過倒地數秒仍續留場上，但道奇最後未得到分數。
希爾雖被球吻，但未影響他的表現，繳6局失2分、飆9K優質先發，且後段沒再投任何保送，他下場時道奇以1分領先，一度有望奪勝。只是中繼史崔普林(Ross Stripling)沒能守成，7上遭馬高特敲追平轟，達成單場雙響炮，8上又被派瑞拉(Jose Pirela)轟陽春炮，讓球隊處1分落後。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。