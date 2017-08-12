聖家堂建造總監Jordi Faudi到《上帝的建築師：高第誕生165週年大展》展廳進行現場導覽

Jordi Faudi向觀眾解說。（趙雙傑攝）

《上帝的建築師：高第誕生165週年大展》在華山文創園區持續展出。（趙雙傑攝）

由時藝多媒體舉辦的《上帝的建築師：高第誕生165週年大展》今日請來聖家堂建造總監Jordi Faudi親自到展場進行導覽，向大家講述「神之作－聖家堂」展區的20餘件模型，並與台灣觀眾進行互動，讓大家更加了解聖家堂。

(中時)