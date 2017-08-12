籲北韓美國勿再挑釁 習近平與川普再次通話

美國總統川普（圖左）與大陸國家主席習近平（圖右）今日再度通話。（圖/美聯社）

據大陸央視新聞報導，為解決朝鮮半島核問題與聯合國（UN）近日再次對北韓祭出嚴格制裁，大陸國家主席習近平再次與美國總統川普（Donald Trump）於今日上午進行通話。習近平表示，希望川普仍持續維持兩國友好關係，並遵循先前於德國漢堡會晤時達成的共識，加強對話與溝通，推進各領域交流合作，妥善處理彼此關心的問題。而川普則回應，他很高興能再次與習聯繫，並在重大問題上保持溝通和協調管道，川普認為，兩國加強各層級和各領域交往十分重要，當下美中關係發展態勢良好，他期盼能早日赴陸進行國事訪問。

談到朝鮮半島與北韓議題時，兩人互相交換意見。習近平指出，中美在實現朝鮮半島無核化、與維護半島和平穩定上擁有共同利益。他希望各方要保持克制，避免出現加劇朝鮮半島局勢緊張的言行。解決朝鮮半島核問題，歸根結底還是要堅持對話談判的大方向。陸方願在相互尊重的基礎上同美方保持溝通，共同推動朝鮮半島核問題妥善解決。

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月11日

今年在德國舉辦的G20高峰會上，川普（圖左）與習近平（圖右）進行私下會晤。（圖/新華社）

而川普則表示，充分理解陸方在半島核問題上發揮的作用，美方願同中方繼續就共同關心的重大國際和地區問題保持密切溝通。但除了半島上本身的問題外，北韓先前威脅要攻擊美國海外領土關島（Guam）之言，和川普昨晚那番「已做好上膛」準備的言論，恐怕朝鮮半島局勢仍將持續維持緊繃狀態。

(中時電子報)