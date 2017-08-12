危機就是轉機 關島因北韓威脅大發觀光財

一家人在關島沙灘上玩耍。(美聯社)

關島雖然面臨北韓飛彈的威脅，但是截至目前為止每天還是充滿遊客，關島觀光局也看準現在關島成為全球網路熱搜關鍵字的現象，打算藉機提倡關島安全、充滿文化和海島風情的觀光賣點。

北韓威脅對關島發射四枚飛彈的消息，引發網民的好奇到底關島是甚麼地方。事實上關島因為有兩個美軍基地、又駐紮了6,000多名美軍士兵，因此才成為北韓攻擊的目標。

雖然關島國土安全部門對此不敢掉以輕心，發行核爆生存指南給民眾參考，但關島觀光局的行銷主任Josh Tyquiengco表示，關島不只是個軍事基地，也是個安全的全家共遊去處，會積極向外國旅客推廣關島是安全的觀光熱點。

他說目前只有少數南韓旅客取消前往關島的計畫，但人數不足以影響關島觀光業。關島總督卡爾沃(Eddie Calvo)說，比起北韓攻擊、關島比較擔心颱風季節，現在每天還是有上千來自日本、南韓、台灣和中國等地的旅客造訪。和2歲兒子和先生從首爾來關島度假的Sun Doojin說，她一點都不擔心在關島期間會碰上北韓飛彈攻擊。

關島人口僅16.2萬人，但每年都藉著其清澈的海和沙灘、山中步道和多元文化，吸引了超過150萬名遊客。

因經年飽受地震和颱風威脅，關島每棟建築都須達到相當強韌的標準，關島官方也堅持該第一擲都有位各種萬一如北韓攻擊等做準備。關島國安部表示，北韓若真的發動攻擊，全島居民將會立即聽到尖銳的警報聲。關島除了美軍基地外，還布署了可防禦中長程飛彈的高空飛彈防禦系統薩德(THAAD)系統。

關島商會的武裝部隊委員會成員Carl Peterson說，他覺得關島不會遭受飛彈攻擊，沒甚麼好擔心的，關島本身已備有防禦機制，這些機制追蹤飛彈並用動能摧毀它。

(中時電子報)