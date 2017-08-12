森鐵奮起湖至十字路段 9月調整時刻

台鐵宣布，阿里山森林鐵路為配合奮起湖至十字路段復駛營運，自9月1日起，311次中興號（非對號列車）變更開車時刻，並延長行駛至十字路車站，另逢週六、日及例假日行駛的第3次阿里山號列車，亦同時變更開車時刻。

台鐵局營運組長簡信立表示，許多乘客都曾向台鐵反映，為何不讓一般列車也能抵達十字路站，內部經考量後，決定將配合奮起湖至十字路段復駛營運。9月1日起，週六、週日都會開行一列中興號，從嘉義站行駛至十字路站。

(中時)