冒神佛名號詐賭 檢警瓦解「安和藥師佛」集團
為淨化世大運治安環境，台中檢警聯手掃黑，今日宣布破獲「安和藥師佛」暴力犯罪集團，逮捕主嫌洪男在內等13人到案；警方查出洪嫌組織20餘名幫眾，橫行新竹及南投一帶，對10餘名被害人下藥詐賭，不法所得逾5千萬元，被害人事後發現遭設計欲反抗時，即遭犯嫌及小弟持棍棒砸店恐嚇。
警方調查，今年2月間，綽號「藥師佛」的洪姓主嫌，覬覦張姓被害人巨額財產，及經營事業利潤豐厚，設局下藥詐賭得逞，被害人發現不服，洪即夥同10餘名手下強索賭債，還亮槍要脅，並威逼斷其雙手及雙腿。
張姓被害人顧及自身安全及名聲，屈服繳交賭債，期間該幫眾又藉故被害人積欠債務利息為由，持續威逼被害人簽下數張千餘萬元本票得逞，被害人全家生活在恐懼中、身心受創。
洪嫌行徑囂張，經警方報請台中地檢署指揮偵辦，並核列為「治平專案目標」，本月9日由和平分局及台中市警察局刑大偵一隊、太平分局、東勢分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心第六大隊第二隊、彰化縣警察局北斗分局等單位執行查緝行動。
專案小組共計檢肅洪嫌等13名集團成員到案，查獲長短槍5支、棒球棍12支、本票、詐賭工具及手機等不法事證，全案以涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、強制等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
(中時)
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