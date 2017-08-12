冒神佛名號詐賭 檢警瓦解「安和藥師佛」集團

綽號藥師佛的洪嫌教唆小弟持棍棒恐嚇被害人。（王文吉翻攝）

洪嫌夥同手下亮槍要脅被害人，警方計查獲5把長短槍。（王文吉翻攝）

檢警查扣電腦、鍵盤等詐賭工具，瓦解橫行新竹及南投一帶的「安和藥師佛」暴力犯罪集團。（王文吉翻攝）

為淨化世大運治安環境，台中檢警聯手掃黑，今日宣布破獲「安和藥師佛」暴力犯罪集團，逮捕主嫌洪男在內等13人到案；警方查出洪嫌組織20餘名幫眾，橫行新竹及南投一帶，對10餘名被害人下藥詐賭，不法所得逾5千萬元，被害人事後發現遭設計欲反抗時，即遭犯嫌及小弟持棍棒砸店恐嚇。

警方調查，今年2月間，綽號「藥師佛」的洪姓主嫌，覬覦張姓被害人巨額財產，及經營事業利潤豐厚，設局下藥詐賭得逞，被害人發現不服，洪即夥同10餘名手下強索賭債，還亮槍要脅，並威逼斷其雙手及雙腿。

張姓被害人顧及自身安全及名聲，屈服繳交賭債，期間該幫眾又藉故被害人積欠債務利息為由，持續威逼被害人簽下數張千餘萬元本票得逞，被害人全家生活在恐懼中、身心受創。

洪嫌行徑囂張，經警方報請台中地檢署指揮偵辦，並核列為「治平專案目標」，本月9日由和平分局及台中市警察局刑大偵一隊、太平分局、東勢分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心第六大隊第二隊、彰化縣警察局北斗分局等單位執行查緝行動。

專案小組共計檢肅洪嫌等13名集團成員到案，查獲長短槍5支、棒球棍12支、本票、詐賭工具及手機等不法事證，全案以涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、強制等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

(中時)