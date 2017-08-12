鄭運鵬批陸官媒中二：蔡政府已盡量不挑釁了

陸官媒對蔡英文的「善意」說不以為然，鄭運鵬表達其看法；約從33分26秒開始。（影／《少康戰情室》YouTube）

鄭運鵬認為，陸官媒提出的13件「去中國化」議題，有些根本與蔡英文和民進黨無關。（中時資料照／姚志平攝）

總統蔡英文日前出席活動時向中國大陸喊話，表示我方會努力維持現狀，但雙方必須有善意的合作，並一起找出互動新模式，而對於九寨溝發生大地震，她也表示願意提供各項必要協助。不過，針對小英的說法，陸官方明顯不領情，民進黨立委鄭運鵬因而認為，其實蔡政府已盡量做到不挑釁對岸了，反倒是大陸有對台灣釋出什麼善意嗎？

儘管蔡英文表達願協助對九寨溝災區提供協助，大陸官方卻「已讀不回」，至於她提到兩岸需要有善意及合作，國台辦旗下的《中國台灣網》則列出去蔣化、去孫化、新台幣設計運動、去孔化、取消遙祭黃帝陵、降級鄭成功祭典規格、停辦抗戰80周年紀念展、廢除課綱微調、推動新歷史課綱、國史館爭議、裁撤蒙藏委員會、拆除台北故宮博物院獸首、推動官方語言多元化等13件事，質疑小英怎麼還敢跟大陸講善意。

對此，鄭運鵬昨（11）日在政論節目《少康戰情室》批評《中國台灣網》中二，因為該網提出的13件事，有些根本和蔡英文、民進黨執政無關，而是台灣民意覺得該這樣做，「以蔡政府來說，我們真的是盡量已經做到不挑釁了。」他強調願意給大陸更多善意，但反過來說，對岸又是否有給台灣什麼善意或是讓步呢？

(中時電子報)