川習通話談朝核問題 習籲保持克制免加劇緊張

美國和北韓當局之間不斷升高隔空激烈言詞交鋒，各界惴惴不安關注戰事會否一觸即發。據中國大陸媒體報導，中國大陸國家主席習近平12日應約與美國總統川普通電話指出，中美在實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定擁有共同利益，呼籲「有關方面要保持克制」，避免加劇朝鮮半島局勢緊張的言行。川普則表示充份理解北京在朝鮮半島核問題上發揮的作用。

美國總統川普於新澤西州高爾夫度假村當地時間11日向媒體表示：「將在晚上（與中國大陸國家主席習近平）通電話……我們與中國及其他國家一直非常緊密地合作」。他也指出：「沒有人比總統川普更想找到和平解決方案」。

(中時)