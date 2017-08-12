宋楚瑜提建言 籲司改效法「商鞅立信、立威」

司法國是會議總結會議今（12）日舉行，親民黨主席宋楚瑜提出兩點建言，主張司改並非「一院一部之事」應由總統出面，從《憲法》的高度做通盤考量、協調執行；為挽回人民對司法的不信任感，政府要「立信」、「立威」，並推動陪審制，讓「自由心證」由人民來決定。

宋楚瑜稍早在臉書發文指出，他上午出席司改國是會議總結會議，聽取相關報告，但因議程安排相當緊湊，沒時間提出建言，因此透過臉書說明自己的看法。

宋楚瑜表示，司法改革是國之大事，非司法院、法務部一院一部之事，而是需要五院通力合作、相互配合，並由總統出面，從《憲法》的高度，通盤考量、協調執行的大事。

他認為，今天僅看到司法院及法務部的報告，仍嫌單純，不可能畢其功於一役，司改國是會議只會是司法改革的起點，未來還有很長的路要走，期盼未來其他各院、部，都能體驗出台灣人民對司法改革的強烈期待，參與到司改的作業系統中來，共同建構可信賴的司法體系。

談到如何挽回當前人民對司法的不信任感，宋楚瑜認為，最重要的是「立信」和「立威」，而「商鞅變法」足讓政府借鏡，其成功關鍵，就是讓人民相信政府信賞必罰、說話算話，就算是「王子犯法與庶民同罪」，再沒有「刑不上大夫」、「官官相護」建立了政府執法的權威。

他也說，既然人民要參與司法、參與審判，政府應該真正推動「陪審制」，讓「自由心證」由人民來決定，不再一人說了算數，而無法杜悠悠之口，才能建立對司法的信任。

為避免衝擊過鉅，宋楚瑜建議，「陪審制」可考慮採試點試辦方式來做，舉例來說，審理行政訴訟的行政法庭即可作為第一步。此外，他也說，人民對檢察官濫權起訴及恐龍法官的印象太糟糕，政府必須立即建立起不適任法官、檢察官的退場機制。

宋楚瑜強調，改革無法一步到位，但千里之行，始於足下，改革必須開始。期盼這次司改國是會議的成果，做為司法改革的起步，能真正回應人民對司改的殷切期盼。

他說，讓我國的司法真正成為保護好人，懲奸除惡，捍衛人民權利的最後堡壘，這才是台灣向世界宣示，堅守「以人為本，以民為貴的民主法治價值」的真正意義。

(中時)