共軍再繞台 國防部：全程監偵掌握

中共軍機本月二度繞台，其中一批轟6轟炸機與運8電戰機由我南部防空識別區外，經巴士海峽向北航行，穿越宮古海域再返回原駐地。對此，國防部表示，全程監偵掌握與應處。

國防部表示，上午中共有各型機多架進行遠海長航訓練活動。其中一批轟6與運8型機由我南部防空識別區外，經巴士海峽向北航行，穿越宮古海域再返回原駐地；另一批空警200及蘇30型機執行伴護任務，由我國南部防空識別區之外，穿越巴士海峽後，即循原路線返回駐地。

國防部強調，中共二批遠海長航訓練，國軍於其活動全程均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人安心。

(中時)