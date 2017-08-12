沈呂巡：即使美國願意協助 台灣仍應把責任放在自己手中

前駐美代表沈呂巡。（資料照，鄭任南攝）

前駐美代表沈呂巡11日在華府表示，當前兩岸關係陷入谷底，即使美國願意協助，台灣仍應把責任放在自己手中。

華府保守派智庫傳統基金會與全美台灣同鄉聯誼會及台美關係研究中心（ITAS）11日共同舉辦「新政府主政下、美台關係未來」研討會，沈呂巡應邀出席演說。

沈呂巡指出，今天兩岸陷入僵局，九二共識沒著落，中國大陸對台灣進行外交打壓，軍事恐嚇，台灣希望美國幫忙，但美國能幫忙嗎? 而近來一連串事例，包括世界衛生大會、國際刑警組織、巴拿馬斷交、李明哲案，在在顯示美國想幫忙也伸出了援手，但最終仍然無效。

沈呂巡並反問，即使「台灣旅行法」可以過關，開放台灣高層訪美，蔡英文總統真到的了華府訪問嗎？他強調，即使美國願意協助，台灣仍應把責任放在自己手中。

出席這項研討會的「新美國安全中心」（CNAS）亞太安全計畫資深顧問克羅寧則認為，儘管兩岸關係當前趨冷，現狀仍屬穩定；對於川普政府未來的美台關係，他也表示樂觀，透露川普政府外交和國防人事今年秋天將全部到位，這些專家將會加強台美關係現狀，以增加台灣自治繁榮和安全。

克羅寧表示，繁榮民主的台灣，是美國兩黨目標。中國企圖透過施壓，片面制定兩岸關係規則，如同在南海議題上，北京想自創規則，這是川普政府和蔡英文都不能接受的。

然而，從長期看來，克羅寧則認為，兩岸關係中的「美國因素」反令人擔心，指出若美國軍力削弱，無法在亞太區域內第一和第二島鏈投入力量，這對防衛台灣將直接造成影響。

馬里蘭大學政府與政治系教授卡斯特納也表示，短期來看，他對兩岸關係並不擔心，並認為中國對台灣的施壓短期內不會有效果。

席間有人詢問，蔡英文在兩岸關係上被認為太過保守，台灣是否應更積極主動？卡斯特納說，保守沒有不好，若像陳水扁當年的做法，肯定是不好的。他並針對日前葉望輝表示，台灣若選擇獨立，美國不會支持的說法，指出從陳水扁時代，美國對台灣嚴厲批判看來，美國不公開支持台獨，並不令人驚訝。

(中時)